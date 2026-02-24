Sport Manfredonia
Manfredonia U15, successo in trasferta a Cerignola
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Manfredonia U15, successo in trasferta a Cerignola
Importante vittoria esterna per la nostra Under 15, che si impone per 0-3 sul campo dell’Uniti per Cerignola.
A trascinare i biancocelesti è stata la doppietta su calcio di punizione di Aloi, a cui si aggiunge la rete di Gravinese, che ha completato il successo.
Un risultato che conferma il buon momento della squadra e la continuità nel percorso intrapreso in questa fase del campionato.