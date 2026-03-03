[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia U15: più di una squadra, una famiglia

C’è un’energia speciale che circonda i ragazzi della nostra Under 15. Va oltre i risultati sul campo e il primato in classifica; risiede in quel legame invisibile, ma d’acciaio, che unisce ogni singolo componente di questo gruppo.

È l’amore per la maglia e la bellezza di sentirsi, prima di tutto, una famiglia.

Vederli lottare l’uno per l’altro su ogni pallone del “Miramare”, sostenersi nel momento del bisogno ed esultare all’unisono, ci ricorda la vera essenza del calcio.

Non sono solo compagni di spogliatoio; sono amici e fratelli che stanno crescendo insieme, passo dopo passo, sotto i colori del Manfredonia Calcio.

In questo percorso, l’unione è diventata la nostra forza più grande ed il valore più prezioso da custodire.

Continuate a sognare ed a restare così uniti ragazzi!