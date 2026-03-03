Sport Manfredonia

Manfredonia U15: più di una squadra, una famiglia

Redazione3 Marzo 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia U15: più di una squadra, una famiglia

C’è un’energia speciale che circonda i ragazzi della nostra Under 15. Va oltre i risultati sul campo e il primato in classifica; risiede in quel legame invisibile, ma d’acciaio, che unisce ogni singolo componente di questo gruppo.

È l’amore per la maglia e la bellezza di sentirsi, prima di tutto, una famiglia.

Vederli lottare l’uno per l’altro su ogni pallone del “Miramare”, sostenersi nel momento del bisogno ed esultare all’unisono, ci ricorda la vera essenza del calcio.

Non sono solo compagni di spogliatoio; sono amici e fratelli che stanno crescendo insieme, passo dopo passo, sotto i colori del Manfredonia Calcio.

In questo percorso, l’unione è diventata la nostra forza più grande ed il valore più prezioso da custodire.

Continuate a sognare ed a restare così uniti ragazzi!

Redazione3 Marzo 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2026, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©