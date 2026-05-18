Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia U15 in semifinale

​Ci hanno creduto dal primo all’ultimo secondo e sul prato del “Miramare” hanno scritto una pagina bellissima di questa stagione. I ragazzi dell’Under 15 ribaltano il risultato dell’andata con un 2-0 perfetto, frutto di testa, cuore e di un’identità di squadra straordinaria.

​Le reti di Triggiani nel primo tempo e di Ciuffreda nella ripresa firmano un successo meritato, ma a vincere oggi è stato soprattutto lo spirito di questi ragazzi: impeccabili sul piano del gioco, esemplari per correttezza e sportività in campo.