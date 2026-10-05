Manfredonia U14: tris all’esordio!

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🐬✨ TRIS BIANCOCELESTE ALL’ESORDIO: L’UNDER 14 CALA IL 3-0! ⚪️🔵

​Debutto perfetto in campionato per i giovanissimi delfini dell’Under 14 guidati da mister Elia Gravinese e Franco Grasso! Sul sintetico del “Miramare”, i nostri ragazzi superano con un netto 3-0 l’Atletico Apricena al termine di una prestazione maiuscola per carattere, qualità e intensità di gioco.

​A decidere l’incontro sono la splendida doppietta di Di Martino, assoluto trascinatore di giornata, e la marcatura di Antonio Lauriola, che sigilla il tris definitivo e fa esplodere l’entusiasmo tra le mura amiche.