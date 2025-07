[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

MANFREDONIA, TUONA IL CDX: “CONTRO LA VIOLENZA POLITICA, LA NOSTRA RISPOSTA È UNITA’ “

La nostra comunità politica ieri è stata oggetto di un vile atto intimidatorio. Stavolta i soliti ignoti hanno preso vigliaccamente di mira la sede del circolo di Fratelli D’Italia a Manfredonia imbrattando il vetro della porta d’ingresso con una scritta dal contenuto gravemente offensivo e minaccioso.



Tutto questo non è accettabile ed è il frutto di chi semina odio in politica, usando termini desueti ed anacronistici che ci riportano in epoche dove questo linguaggio intriso di odio provocava scontri fisici e morti giovanili.



Al segretario cittadino del circolo, Vincenzo Lo Riso e a tutti i componenti, va la massima solidarietà da parte di tutto il coordinamento cittadino del centrodestra.

Fratelli d’Italia

Forza Italia

Lega

Noi moderati

Udc

Nuovo Psi

(Nota stampa)