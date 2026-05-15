Manfredonia, torna la Festa nel Borgo, ecco come partecipare
MANFREDONIA – L’appuntamento che porta suoni, atmosfere, tradizioni e cibo locale nella meraviglia di un unico luogo: Regiohotel Manfredi
Dopo i sold-out 2025, la nuova Piazza del Borgo tornerà a sorprenderti con angoli dedicati al food e corner di degustazione vino. A proposito di quest’ultimo punto, saranno ancora una volta i sommelier AIS ad argomentare la proposta vinicola dell’evento
Ultimo, ma non ultimo, anche quest’anno è previsto l’intrattenimento degli artisti di strada e della musica popolare live.
12 giugno 2026 | Orario di inizio: 20:30
Accoglienza musicale dal vivo dalle 20:30, accompagnata dalle note coinvolgenti di musica popolare.
Ecco cosa include il Ticket.
– Dal Macellaio: barbecue con salsiccia luganica con panino di semola
– Dal Panettiere: pizza bianca e rossa
– Dalla friggitoria di paese: Pettole Pugliesi
– Dal Salumiere: mortadella con pane di Monte San’Angelo
– Dal Casaro: pecorino, caciocavallo e nodini
– Dallo chef: strascinate di grano arso con pomodorino appeso e cacioricotta
– Dal Pasticciere: sporcamuss con crema chantilly
Vini tipici che fanno ballare
– Prosecco
– Bianco
– Rosato
– Rosso
CONSUMAZIONI EXTRA
Sarà possibile acquistare in loco ticket aggiuntivi per ulteriori consumazioni drink e food al costo di € 5 ciascuno
Programma della serata
Ore 20:30: Musica di sottofondo dal vivo e musica popolare live.
Ore 21:00: Inizio della festa con degustazioni dei piatti tipici, accompagnate da musica dal vivo e spettacoli di artisti di strada.