Manfredonia, torna il terzino Umberto De Luca

Il Manfredonia Calcio 1932 comunica di aver tesserato il terzino under Umberto De Luca (2004), che va a rinforzare il reparto difensivo.

Un ritorno in maglia biancoceleste, con la quale ha disputato la seconda parte della stagione 23/24 collezionando 13 importanti presenze. De Luca è un calciatore dal fisico prestante, piede mancino, può ricoprire il ruolo di terzino e all’occorrenza di difensore centrale.

Per lui esperienze significative nelle giovanili di Napoli (Under 19) e Genoa (Under 17 e 19), per poi militare nel Lamezia Terme (serie D girone I stagione 22/23) e Cerignola (Lega Pro stagione 23/24).

De Luca è già aggregato al gruppo squadra ed è a disposizione di mister Franco Cinque già per la trasferta di domenica ad Ischia.