Manfredonia, tocca agli under? Attesa per gli annunci

Dopo un filotto di acquisti over, il Manfredonia nelle prossime ore potrebbe annunciare alcuni under da inserire in rosa.

Secondo alcuni organi di stampa si tratta di Aboubacar Diarra, centrocampista classe 2004 lo scorso anno al San Luca, Giuseppe Venanzio, esterno d’attacco classe 2005, ex Barletta e Fidelis Andria, ed Alessio Porzio, anche lui ala d’attacco classe 2005, proveniente dalla Paganese e premiato come miglior under della Serie D 2023/24 al Galà dei Dilettanti organizzato da “Lo Sport in Campania”.