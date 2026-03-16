Manfredonia

Manfredonia, strani rifiuti portati a riva dalle forti correnti

Redazione16 Marzo 2026
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MANFREDONIA – Strani rifiuti portati dalle forti correnti a riva, è successo a Manfredonia questa mattina, dopo le abbondanti pioggie che hanno interessato il golfo nelle scorse ore, e che la interesseranno anche nelle prossime ore. E’ cosi che dei contenitori di legno sono approdati sulle rive di Manfredonia. Pronto l’intervengo della capitaneria di porto questa mattina che con dei mezzi sta cercando di rimuovere questi rifiuti.

Ecco le immagini:



Redazione16 Marzo 2026
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