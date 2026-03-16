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Severo maltempo sul Sud Italia

Al Sud e sulla Sicilia, per oggi, tempo perturbato con precipitazioni diffuse: fenomeni persistenti e abbondanti, con il rischio di rovesci temporaleschi e nubifragi, nei settori orientali di Calabria e Sicilia e a ridosso dei versanti ionici dei rispettivi rilievi.

Lo scrive Meteo.it

Domani al Sud e sulla Sicilia permangono condizioni di tempo perturbato con precipitazioni moderate diffuse, ma in attenuazione durante il pomeriggio e in esaurimento entro la notte. Fenomeni ancora una volta più intensi e persistenti nei settori ionici e nel sud della Puglia.

Temperature massime in calo al Nord e sulle regioni adriatiche, punte di 19-20 gradi lungo il Tirreno e sulla Sardegna. Venti da moderati a forti da est o nordest in tutto il Centro-Sud, con raffiche di burrasca. Molto mossi o agitati i mari del Sud.