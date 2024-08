Manfredonia, storia del signor ‘Mille lire falsa’

A Manfredonia – FINO a una decina di anni fa abitava uno strano personaggio – in paese.

Il suo ritrovo era zona Bar Stella … lui portava sempre jeans a pantalone e un giubbotto o giaccone blu notte in pieno inverno – mentre dalla primavera ed estate inoltrata – portava fisso una polo blu e un sigaro – somigliava per modo di dire al grande maestro compositore per via dei capelli e la barba – ma anche come età.

Al Giuseppe Verdi – tanto da essere soprannominato – ” la mille lire falsa”.Il signor mille lire falsa,era noto a tutti in città,faceva su e giù per il corso ,era serio si muoveva con gesti poco consueti – a dire il vero era vittima di molti insulti – mentre lui, si arrabbiava – rappresentava l’ombra della nostra Manfredonia,con la sua camminata sgraziata,con una cadenza sempre più malandata.

Spesso si fermava e puntava la facciata della chiesa di Santa Maria Stella. Ricordo se non vado errato pare che fosse orfano da bambino, non so come vivesse – perché non l’ ho visto mai lavorare. Ma la sua vita era sempre più stanca tra gli sfottò e l’età che avanzava . Poi un bel giorno non lo vidi più ” il signor mille lire “,lo storico personaggio sipontino dal colorito e pittoresco dalla sagoma verdiana – un maestro incompreso di una vita fatta di malattia e solitudine ,con la sua aria da Giuseppe Verdi – il caro signor mille lire,chi se lo ricorda ancora?

di Claudio Castriotta