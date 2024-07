Manfredonia, Stefania Fortunato è la nuova presidente del Comitato Festa Patronale

Questo pomeriggio la Giunta Comunale ha preso atto della costituzione del “Comitato Festa Patronale Maria SS di Siponto 2024”, che vede come presidente la dott.ssa Stefania Fortunato.

La Festa Patronale, un evento di straordinaria importanza per la nostra comunità, torna a vivere grazie all’impegno di un gruppo di cittadini appassionati e desiderosi di tramandare le tradizioni e valorizzare il nostro patrimonio culturale e religioso.

L’invito è rivolto a tutti coloro che desiderano contribuire alla realizzazione di una festa indimenticabile. Artisti, musicisti, volontari, associazioni, commercianti: chiunque abbia un talento da condividere o voglia semplicemente mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie energie è benvenuto.

La Festa Patronale non è solo un momento di festa, ma anche un’occasione per valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale della nostra città. Attraverso iniziative dedicate, si cercherà di far conoscere ai più giovani le tradizioni e le usanze legate a questa ricorrenza.

La prima riunione operativa del Comitato si terrà questa sera alle ore 21:00 presso l’Info Point di Piazzetta Mercato. dove tutti i cittadini volontari possono recarsi per contribuire attivamente attraverso idee e proposte, e definire i primi dettagli organizzativi.

Partecipare al Comitato Festa Patronale significa fare parte di un progetto collettivo, contribuire a creare un momento di aggregazione e rafforzare il senso di appartenenza alla nostra comunità.