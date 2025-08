[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, stabilizzato un istruttore amministrativo/contabile in Comune

L’Amministrazione Comunale di Manfredonia compie un altro passo nel percorso di rafforzamento della dotazione organica , assumendo a tempo indeterminato un istruttore amministrativo/contabile già in servizio a tempo determinato, inserito nel programma dell’ ambito territoriale.

L’assunzione, programmata nel Piano Assunzionale 2025 – 2027 , è stata effettuata in attuazione dell’art. 3, comma 5 della Legge 21 giugno 2023, n. 74 , che consente agli enti locali di procedere alla stabilizzazione del personale non dirigenziale assunto a tempo determinato, in presenza delle condizioni previste dalla norma.

L’Assessore al Personale, Sara Delle Rose, ha dichiarato:

“Proseguiamo con convinzione nella valorizzazione delle risorse interne , premiando il merito e puntando sulla stabilità del personale già inserito nella struttura organizzativa del Comune , consolidando, a vantaggio dell’Amministrazione e quindi della città, la professionalità acquisita dai dipendenti.”

Il Sindaco di Manfredonia ha aggiunto:

“Questa assunzione a tempo indeterminato è il risultato di un impegno costante verso il consolidamento della professionalità acquisita “sul campo” dal personale dipendente. La stabilizzazione rappresenta uno degli strumenti per valorizzare le risorse umane già presenti nella struttura organizzativa del Comune, ottimizzando il know-how e le competenze maturate da ciascun dipendente. I nostri migliori auguri per un percorso professionale al servizio dell’Amministrazione Comunale e della comunità.”