Sport Manfredonia
Manfredonia, squalificato Urain per un turno. Stangata per Marruocco (Paganese)
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Manfredonia, squalificato Urain per un turno. Stangata per Marruocco (Paganese)
Squalifica per una giornata per Ewan Urain, attaccante del Manfredonia che ha ricevuto la sua quinta ammonizione domenica al Miramare: salterà la delicata trasferta di Fasano.
Entra in diffida Babaj.
Stangata, invece, per il sipontino d’adozione, ora allenatore dei portieri della Paganese, Vincenzo Marruocco per aver rivolto frasi offensive nei confronti di un A.A. e per avere tentato di entrare negli spogliatoi della Terna arbitrale venendofermato da alcuni tesserati. La squalifica è di cinque gare.