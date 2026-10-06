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Manfredonia, Spinelli: “Dopo il Gladiator abbiamo avuto una scossa”

“Giocare a porte chiuse non è piacevole, ma ci ha dato forza” ha dichiarato Spinelli a TeleSveva “Partita molto intensa contro una squadra molto forte”.

“Dopo la sconfitta contro il Gladiator abbiamo avuto una scossa, durante la settimana ci alleniamo tutti al 100%. Abbiamo degli obiettivi e faremo di tutto per raggiungerli”.

Il Manfredonia è dalla parte sinistra della classifica: “La nostra è una piazza molto seguita, c’è molto entusiasmo che dobbiamo cavalcare. I tifosi possono sognare”