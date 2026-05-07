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Manfredonia, SP60 Borgo Tavernola, Marasco: “Ecco le voragini”

COMUNICATO STAMPA SP 60 Borgo Tavernola – Manfredonia: una gimkana tra le voragini. “Le auto le revisioniamo ogni 2 anni, le strade ogni 50?”

Capitanata, 5 Maggio 2026

Transitando sulla Strada Provinciale 60 che da Borgo Tavernola porta a Manfredonia, mi sono trovato davanti uno scenario indegno di un Paese civile: voragini e buche profonde su entrambi i sensi di marcia.

Dopo i primi chilometri di asfalto decente, la SP 60 diventa una trappola. Ho dovuto ridurre la velocità a 30 km/h e fare una vera gimkana per evitare le buche più grandi, finendo inevitabilmente in quelle più piccole. Una situazione di pericolo costante per auto, moto, mezzi agricoli e pullman.

Sono sceso dall’auto arrabbiato e ho documentato tutto con foto e video che rendo pubblici. È una denuncia di pubblica utilità.

Due domande semplici alla Provincia di Foggia e alla Regione Puglia:1. La revisione: Le nostre auto sono obbligate alla revisione ogni 2 anni per la sicurezza. Le strade ogni quanto? 30, 40, 50 anni? Con che coraggio si chiede al cittadino di avere mezzi in regola se poi lo si costringe a distruggerli su strade da terzo mondo?2. Il bollo auto: Paghiamo il bollo ogni anno. Una tassa di proprietà che dovrebbe servire anche alla manutenzione della rete viaria. Dove finiscono quei soldi se la SP 60 è ridotta così? Chi risarcisce gomme, cerchi, sospensioni e, soprattutto, chi tutela l’incolumità di chi ci passa ogni giorno per lavoro?

La SP 60 non è una mulattiera: è un’arteria importante per Manfredonia, per le aziende agricole, per i turisti. Oggi è un percorso a ostacoli che mette a rischio la vita.

Chiedo ufficialmente:

1. Intervento urgente di messa in sicurezza della SP 60 con chiusura delle buche entro 15 giorni.

2. Programmazione del rifacimento completo del manto stradale nel tratto ammalorato.

3. Installazione immediata di segnaletica di pericolo.

In attesa di risposte concrete, deposito formale esposto alla Provincia di Foggia, Settore Viabilità, e per conoscenza alla Prefettura. Le foto sono a disposizione delle Autorità e degli organi di stampa.

Non si può chiedere ai cittadini di rispettare le regole se le Istituzioni per prime non rispettano i cittadini. La sicurezza stradale non è un optional.

Giuseppe Marasco