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Manfredonia, sospensione della attività didattiche alla Scuola dell’Infanzia “Rione Occidentale”

Il SINDACO

Vista la nota Prot. 16928 del 16-03-2026, con la quale il Dirigente Scolastico della Scuola Secondaria

“Don Milani uno + Maiorano”, ha comunicato che il Gestore di corrente elettrica “e- distribuzione” ha

emanato un avviso di interruzione di energia elettrica per martedì 17/03/2026 p.v. che interesserà la

scuola dell’Infanzia “Rione Occidentale” e, pertanto, ha richiesto la sospensione delle attività;

Considerato che l’assenza di energia elettrica compromette, per detta giornata, le condizioni di agibilità

della struttura in parola, atteso che non risulterà possibile garantire il funzionamento degli impianti di

riscaldamento, delle pompe antincendio e l’utilizzo di illuminazione e servizi igienici;

Ritenuto pertanto necessario, disporre, con urgenza, la sospensione delle attività didattiche e

amministrative della Scuola dell’Infanzia “Rione Occidentale” nella giornata di martedì 17/03/2026;

Visto l’art. 50 del D.lgs. 267/2000;

O R D I N A

per i motivi esposti in premessa, la sospensione nella giornata di martedì 17/03/2026 delle attività

didattiche e amministrative che si svolgono nel plesso della Scuola dell’Infanzia “Rione Occidentale”.

La presente ordinanza è inviata per competenza al USP di Foggia e al Dirigente Scolastico della Scuola

“Don Milani uno + Maiorano”.