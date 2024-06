Manfredonia/Siponto: ancora disagi per le aste levatoie del passaggio a livello

Come se non fosse bastata la domenica infernale scorsa per i turisti e per i cittadini a causa del malfunzionamento delle aste levatoie del passaggio a livello di Manfredonia in zona Siponto, il disagio, purtroppo, si è ripresentato questa mattina.

Autovetture ferme, traffico in tilt e disagi per la circolazione, con fila di auto sino al commissariato. Ci si chiede: qualcuno prenderà provvedimenti risolvendo il problema.

Antonio Castriotta