Manfredonia, servizio di Vigilanza Scolastica da parte delle Associazioni di Volontariato 2024-2025

Avviso Pubblico Albo Online

AVVISO

L’Amministrazione comunale intende affidare il servizio di vigilanza davanti alle scuole, all’entrata e all’uscita degli alunni, in prossimità delle scuole primarie presenti sul territorio comunale, ad associazioni di volontariato che abbiano sede ed esercitino la propria attività nel territorio del Comune di Manfredonia.

Il servizio ha lo scopo di tutelare la sicurezza dei bambini, facilitando l’attraversamento della strada sul percorso di avvicinamento al plesso scolastico, coinvolgendo le realtà dell’associazionismo locale.

ELENCO POSTAZIONI

Le postazioni da presidiare, situate nei pressi dell’edificio scolastico, sono indicate nell’allegato elenco (ALLEGATO 1: ELENCO POSTAZIONI ANNO SCOLASTICO 2024-2025 – N.B.

L’elenco delle postazioni è indicativo e può subire modificazioni).

REQUISITI DI AMMISSIONE

L’incarico di presidio della postazione situata nei pressi dell’edificio scolastico viene affidato ad associazioni di promozione sociale e civile, o operanti in ambito sportivo-ricreativo, dotate di apposito statuto, che abbiano sede ed esercitino prevalentemente la propria attività nel territorio del Comune di Manfredonia e svolgano iniziative di specifico interesse in favore della comunità locale.

Il servizio de quo affidato all’incaricato dall’Amministrazione riveste carattere esclusivamente volontario e non costituisce rapporto di lavoro subordinato con il Comune di Manfredonia, né di carattere pubblico, né di carattere privato, né a tempo determinato, né a tempo indeterminato. L’incarico non deve ritenersi vincolato da alcun obbligo di prestazione lavorativa nei confronti dell’Amministrazione; esso è revocabile in qualsiasi momento.

L’incarico è peraltro rinunciabile in ogni momento dal volontario e non è soggetto ad alcuna firma di presenza.

L’attività è volontaria e gratuita e tende al soddisfacimento di esigenze pubbliche e sociali mediante l’utilizzo della loro esperienza e disponibilità civica.

Il Comune non si assume responsabilità per infortuni in cui dovessero incorrere i volontari nell’espletamento della vigilanza scolastica.

DOMANDA DI AMMISSIONE

La domanda va redatta su apposito modulo in carta libera (ALLEGATO 2: MODULO DI RICHIESTA), firmata dal rappresentante dell’ente/associazione e dovrà essere presentata secondo le seguenti modalità:

Consegnata a mano presso il Comando di Polizia Locale, in Largo Giosafatte Mondelli n.1;

Spedita mediante raccomandata A/R indirizzata a: Comando di Polizia Locale, Largo Giosafatte Mondelli n. 1 – Manfredonia;

Spedita al seguente indirizzo PEC, che riceve anche da posta elettronica ordinaria: polizialocale@comunemanfredonia.legalmail.it

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Con riferimento all’anno scolastico 2024-2025, le domande potranno essere presentate entro il 09.09.2024.

Entro il 15 settembre 2024 l’Amministrazione individuerà le associazioni che saranno incaricate del presidio delle postazioni.

Gli affidatari dell’incarico dovranno rendersi disponibili ad eventuali modifiche del piano delle presenze che sarà fissato prima dell’inizio del servizio, in relazione a possibili variazioni del calendario scolastico o ad esigenze manifestate dalle scuole.

CRITERI DI AFFIDAMENTO DELL’INCARICO

Costituisce criterio di precedenza nell’assegnazione dell’incarico la priorità temporale di presentazione della richiesta, debitamente protocollata.

Sarà stilata una graduatoria in ordine al criterio di cui al periodo precedente; in caso di eventuali rinunce si procede allo scorrimento alle posizioni successive.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio di vigilanza davanti alle scuole è svolto sino alla fine dell’anno scolastico, con presenza giornaliera, per 5/6 giorni a settimana, di un volontario per ciascuna postazione.

La presenza deve essere assicurata nelle seguenti fasce orarie:

in entrata: almeno 15 minuti prima dell’inizio delle lezioni ed almeno 5 minuti dopo l’inizio delle lezioni;

in uscita: almeno 5 minuti prima della fine delle lezioni ed almeno 15 minuti dopo la fine delle lezio

L’organizzazione è tenuta a garantire la sostituzione in caso di assenza o impedimento del volontario precedentemente individuato.

Gli operatori individuati dall’associazione per lo svolgimento del servizio di vigilanza davanti alle scuole devono partecipare ad apposito incontro formativo tenuto dalla Polizia Locale.

REVOCA O SOSPENSIONE DELL’INCARICO

L’Amministrazione si riserva di sospendere l’incarico qualora emergano ripetute inadempienze o inidoneità nell’espletamento del servizio.

PER EVENTUALI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI IN MERITO AL SERVIZIO E ALLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, SI PREGA DI FAR RIFERIMENTO ALL’ISP. CAPO DI P.L. TINO MARIA – TEL- 0884/581014.

Allegati: