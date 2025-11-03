Attualità ManfredoniaPolitica Manfredonia

Manfredonia, scrutatori nominati. Ma la lista non è stata pubblicata sul sito ufficiale

Redazione3 Novembre 2025
La Commissione elettorale comunale, nella seduta pubblica del 3 novembre 2025, ha proceduto alla nomina degli Scrutatori degli Uffici elettorali di sezioni ordinarie e speciale. 

Si comunica che l’elenco degli scrutatori effettivi nominati è consultabile presso l’Ufficio Elettorale – Palazzo della Sorgente – Piazza Alessandro Galli.

Si comunica, altresì, che le nomine saranno notificate agli interessati dai messi comunali.

In caso di impedimento ad assolvere l’incarico, gli incaricati devono presentare un valido e documentato motivo giustificativo. 

