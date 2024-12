Manfredonia, Schiavone: “Notizie false”

È assolutamente falsa la notizia che circola in ordine alla perdita del contributo ministeriale relativo al carnevale del 2024.

Abbiamo spiegato più volte che il Comune, non avendo sostenuto alcuna spesa, non avrebbe potuto effettuare i rendiconti e i bilanci necessari per partecipare alla ricezione di eventuali contributi ministeriali. Ma non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire. 

Se ne faccia una ragione, chi continua ad urlare alla luna: l’amministrazione La Marca non è abituata a fare atti illegittimi.

Speculare su una manifestazione, organizzata senza costi per l’amministrazione comunale ma con il solo contributo di volontari che hanno deciso di mettere il proprio tempo a disposizione della città, per soli fini propagandistici e’ un atto che respingo al mittente, perché non fa parte del mio modo di fare politica e di sostenere la città. 

La notizia vera è che stiamo già lavorando per l’organizzazione del carnevale 2025, infatti tra pochi giorni uscirà un bando con il quale l’amministrazione raccoglierà le adesioni di tutte quelle realtà associative che amano questa manifestazione, divenuta ormai patrimonio immateriale della città. 

Mi rivolgo a tutti quei consiglieri di minoranza, che davvero hanno a cuore le sorti della città, ai quali lancio il mio appello affinché contribuiscano a rimettere in piedi una città che sembra essere sdraiata da ormai troppo tempo. Che restino nell’oblio invece coloro che, in perenne campagna elettorale, sono concentrati solo su se stessi e sulle prossime campagne elettorali.

Assessore Francesco SCHIAVONE