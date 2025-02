[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, San Lorenzo dei bambini: musica, magia e tradizione

Le Celebrazioni della solennità di San Lorenzo Maiorano si sono aperte con un’iniziativa dedicata ai più piccoli. La vigilia della solennità di San Lorenzo, ha visto la San Lorenzo Music Academy dare il via ai festeggiamenti con un’iniziativa speciale. Infatti, “Musica e Magia”, un laboratorio creativo per giovanissimi potenziali musicisti, ha aperto le celebrazioni del Santo Patrono, creando un ponte ideale tra la spiritualità della ricorrenza e l’educazione musicale.

L’evento si è dovuto dividere in due turni per soddisfare le tante adesioni, e ha dato ai più piccoli la possibilità di partecipare ad un’esperienza formativa unica, dove la magia della musica si è fusa con elementi fantastici e didattici.

Il programma, strutturato come “un metodo magico per piccoli grandi musicisti”, ha proposto attività pratiche e giochi musicali, arricchiti dalla presenza di personaggi fantastici come maghi e streghe. Questi elementi hanno creato un’atmosfera speciale che, pur mantenendo lo spirito festivo della ricorrenza religiosa, ha saputo parlare il linguaggio dei bambini.

Gli obiettivi dell’iniziativa – imparare divertendosi e stimolare la creatività attraverso esperienze dirette – si sono perfettamente integrati con il significato più profondo della festa patronale, trasmettendo valori di comunità e condivisione attraverso il linguaggio universale della musica.

All’evento ha preso parte anche Padre Franco Moscone che, con la sorpresa di tutti, si è lasciato travolgere dalla musica mescolandosi ai bambini.

L’evento è stato animato da Giuseppe Zerulo, insegnante di batteria e di preopedeutica musicale presso la San Lorenzo Music Academy, e da Melanie Armillotta, Stefania di Melanie, sassofonista e insegnante di propedeutica musicale presso la San Lorenzo Music Academy, insieme hanno dimostrato come sia possibile mantenere vive le tradizioni religiose adattandole al linguaggio e alle esigenze delle nuove generazioni, creando un momento di festa che unisce spiritualità, cultura e divertimento