Manfredonia: ruba le decorazioni natalizie di un’attività commerciale del centro, il video

MANFREDONIA: Una nota attività commerciale del centro che si occupa di dolciaria e pasta fresca ha denunciato tramite i propri social un ignoto signore che di notte ha rubato le decorazioni natalizie degli alberelli di Natale. Il signore ignaro delle telecamere dell’attività commerciale ha agito indisturbato. I proprietari scrivono che l’uomo è passato più volte ed ha rubato altre decorazioni.

Non è un caso isolato, un Bar del centro città che da poco ha cambiato gestione ha denunciato sempre tramite i social che degli ignoti hanno rubato un Babbo Natale decorativo.



Atti indisturbati che non tengono conto dei sacrifici dei commercianti.

Ecco il video