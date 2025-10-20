[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, Rita Valentino: “Schermature dei contenitori dei rifiuti nel centro storico”

Abbiamo approvato in Giunta il progetto per l’installazione delle schermature dei contenitori dei rifiuti nelle aree pubbliche del centro storico.

Un intervento concreto per migliorare il decoro urbano e rendere più ordinati e gradevoli gli spazi davanti alle attività di ristorazione e somministrazione.

Le schermature, fornite da ASE S.p.A. grazie al bando ANCI–Co.Re.Ve., permettono di nascondere alla vista i contenitori per vetro, plastica e metalli, mantenendo funzionalità e pulizia.

Sono già state consegnate quasi tutte alle attività individuate nel cuore della città.

«Il decoro urbano è un segno di rispetto verso la nostra comunità e verso chi visita Manfredonia. Con piccoli gesti e buone pratiche possiamo migliorare la qualità della vita di tutti.»

— Mariarita Valentino, Assessora alla Sostenibilità, Qualità della Vita e Comunità Energetiche

Un altro passo avanti per una Manfredonia più curata, sostenibile e accogliente.

Assessora Rita Valentino