Manfredonia, ripristinata la rete del canestro ai Giardini Scaloria. Mansueto: “Basta poco”
Manfredonia, ripristinata la rete del canestro ai Giardini Scaloria. Mansueto: “Basta poco”
A volte basta un piccolo gesto…
La rete del canestro da basket dei Giardini Scaloria è stata ripristinata tempestivamente grazie alla sensibilità e alla disponibilità di Fabio Mastroluca della Tucson Angel Manfredonia che hanno scelto di dedicare tempo e attenzione a un bene comune, compiendo un gesto semplice ma dal grande valore civico.
I Giardini Scaloria sono stati inaugurati da poco e rappresentano un patrimonio prezioso per la città: un luogo di aggregazione, socialità, sport e condivisione.
Ogni attenzione, anche la più piccola, contribuisce a mantenere vivo il senso di appartenenza e di rispetto verso ciò che è di tutte e tutti.
Abbiamo assistito a un bellissimo esempio di cittadinanza attiva.
Auspichiamo che il loro gesto possa essere d’ispirazione per tanti altri, affinché i Giardini Scaloria continuino a essere un luogo accogliente, vissuto e amato da tutta la città.
Semplicemente, grazie 🏀❤️
lo ha scritto su Facebook l’Assessore Giovanni Mansueto