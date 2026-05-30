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Manfredonia, ripristinata la rete del canestro ai Giardini Scaloria. Mansueto: “Basta poco”

A volte basta un piccolo gesto…

La rete del canestro da basket dei Giardini Scaloria è stata ripristinata tempestivamente grazie alla sensibilità e alla disponibilità di Fabio Mastroluca della Tucson Angel Manfredonia che hanno scelto di dedicare tempo e attenzione a un bene comune, compiendo un gesto semplice ma dal grande valore civico.

I Giardini Scaloria sono stati inaugurati da poco e rappresentano un patrimonio prezioso per la città: un luogo di aggregazione, socialità, sport e condivisione.

Ogni attenzione, anche la più piccola, contribuisce a mantenere vivo il senso di appartenenza e di rispetto verso ciò che è di tutte e tutti.

Abbiamo assistito a un bellissimo esempio di cittadinanza attiva.

Auspichiamo che il loro gesto possa essere d’ispirazione per tanti altri, affinché i Giardini Scaloria continuino a essere un luogo accogliente, vissuto e amato da tutta la città.

Semplicemente, grazie 🏀❤️

lo ha scritto su Facebook l’Assessore Giovanni Mansueto