[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, ripartono gli asili nido da lunedì

Lunedì 8 settembre 2025 gli asili nido comunali di Manfredonia riapriranno le loro porte ai bambini e alle famiglie per il nuovo anno educativo. Una ripartenza attesa, che segna il ritorno alla quotidianità dopo la pausa estiva e che conferma l’attenzione dell’amministrazione verso i più piccoli.

“Garantire l’avvio degli asili senza ritardi significa offrire alle famiglie serenità e continuità. I servizi per l’infanzia sono un investimento sul futuro della città e sul benessere dei nostri bambini, che devono crescere in ambienti sicuri e stimolanti”, dichiara il sindaco Domenico la Marca.

Gli asili di Via Daunia e Via Florio, storici punti di riferimento educativi, accoglieranno complessivamente 85 bambini. A breve saranno avviati interventi di manutenzione per rendere gli spazi ancora più accoglienti e funzionali, rafforzando così l’offerta di un servizio educativo che resta una priorità.

“Grazie al lavoro degli uffici dei Servizi Sociali e della Cooperativa Sociale ‘Raggio di Sole’, che gestisce il servizio, la ripartenza avviene in modo ordinato e puntuale. Nei limiti delle risorse disponibili e delle disposizioni regionali, Manfredonia può contare su un servizio educativo serio e qualificato, frutto della professionalità di chi ogni giorno si dedica ai più piccoli”, dichiara l’Assessora al Welfare e Cultura, Maria Teresa Valente.

L’amministrazione comunale ribadisce così la volontà di sostenere con forza i servizi per l’infanzia, riconoscendoli come uno degli strumenti più importanti di crescita per l’intera collettività.