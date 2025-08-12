[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, rifiuti lanciati giù dal ponte sulla SP57 per la Montagna

Manfredonia 12 agosto 2025

Abbandonare rifiuti in luoghi impensabili e inaccessibili.

Sulla Sp.57 per la Montagna, al km 5 circa, vengono lanciati metodicamente giù dal ponte, rifiuti di ogni genere, anche veicoli fatti a pezzi, dando vita ad una vera e propria discarica abusiva, questo, in un’area protetta del Parco Nazionale del Gargano.

Lo sfogo di Alessandro Manzella, responsabile delle Guardie Ambientali Italiane: sembra assurdo doverlo dire, ma è la triste realtà: troviamo rifiuti abbandonati in luoghi così impervi da rendere, a volte, impossibile ogni tentativo di bonifica. A chi continua ad inquinare e disastrare il territorio, se proprio non riesce a farne a meno, almeno abbia il ‘buon senso’ (si fa per dire) di farlo dove i rifiuti possano essere rimossi. Maledetti ignoranti!!

Il degrado è già una vergogna, ma l’inciviltà che sfida anche la logica, è inaccettabile!

“Un paradosso che racconta tutta l’amarezza di chi ha a cuore il territorio”

Alessandro Manzella

Resp.le Guardie Ambientali Italiane