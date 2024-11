Manfredonia, rifiuti abbandonati nei Prati allagati Progetto LIFE – Lago Salso (PNG)

Un intero Parco Giochi (rifiuti speciali) da esterno per bambini e un quintale circa di Poliuretano (rifiuti pericolosi) abbandonati illecitamente a ridosso dei Prati allagati: PROGETTO LIFE-LAGO SALSO, area particolarmente protetta del PNG.



La scoperta è stata fatta dal nucleo operativo delle Guardie Ambientali Italiane, capeggiate dal responsabile Alessandro Manzella, durante controlli e monitoraggi che svolgono sul territorio, per la tutela dell’ambiente.

È raccapricciante, aggiunge Manzella, trovare rifiuti abbandonati in quell’area protetta (zona1PNG) dove per arrivarci, bisogna percorrere il tratturo fiore (più delle volte impercorribile) per circa quattro chilometri, per poi ritornare indietro sulla Sp.141 per le saline.

La denuncia agli organi preposti: per evitare danni all’ecosistema in quella zona, urge quanto prima intervenire nella rimozione di quei rifiuti pericolosi.

Alessandro Manzella

Resp.le Guardie Ambientali Italiane