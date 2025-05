[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia Ricordi: “L’albergo Daniele e la sua storia”

L’Albergo Daniele, costruito nel 1912, rappresentava l’Hotel di Manfredonia per eccellenza. Situato al centro del paese con la migliore vista mare, aveva una facciata in elegante Liberty (Art Noveau) ed una terrazza affacciata sulle vecchie mura.

Verrà abbattuto, perché pericolante (e in applicazione della legge sulla scadenza trentennale), il 2 maggio 1973.

Successivamente la piazzetta assumerà l’aspetto attuale (ossia priva sia dell’albergo e del cinema), snaturata della sua origine e della sua funzione.

Passa il tempo, cambiano le esigenze ma il “bello” andrebbe preservato e non cancellato come se non esistesse l’arte del restauro. Oggi la piazzetta è il ritrovo preferito della gioventù manfredoniana.

MANFREDONIA RICORDI