Manfredonia, riconoscimento al campione di rally Giuseppe Bergantino

Ieri sera con il Sindaco Domenico la Marca abbiamo conferito un riconoscimento meritato al campione sipontino di rally, Giuseppe Bergantino.

La sua carriera, segnata da tante vittorie, determinate dal suo carisma, dalla sua concentrazione ma sopratutto dai tanti sacrifici. Un vero modello per tutti i giovani che si avvicinano allo sport.

Abbiamo ascoltato la storia di Giuseppe, da tutti i suoi tifosi definito “berga”, su 14 edizioni del Rally Porta del Gargano, ha trionfato ben 10 volte, l’ultima sulla Skoda Fabia R5.

La sua scuderia oggi è la New Jolly Motors del Presidente Pietro Bernaudo.

Giuseppe infine ci racconta come nasce la sua passione come pilota di auto da rally,il tutto arriva da una nota officina meccanica, della nostra città, “Morlino” presente in via Maddalena negli anni 90’, “parcheggiavano le auto da rally fuori l’officina… e io correvo con la bici per andarle ad osservare” conclude Giuseppe.

Grazie Bergantino per aver portato in alto il nome di Manfredonia e per essere un’ispirazione per le future generazioni che si avvicinano allo sport.!

““Le strade diritte sono per le auto veloci, le curve sono per i piloti veloci”. (COLIN MCRAE)

Nicola Mangano – Consigliere del Comune di Manfredonia con delega allo sport