Manfredonia, riapre il parco giochi di piazzale Brunelleschi, un sorriso restituito alla città

Dopo alcuni anni di attesa la comunità di Manfredonia potrà riavere il parco giochi di Piazzale Brunelleschi, chiuso dal lontano 2020, che si prepara a riaccogliere i suoi piccoli visitatori!

La riapertura, sancita dalla Determina nr. 1026 del 05/06/2025, è il frutto di un importante accordo di collaborazione tra l’amministrazione comunale e l’Associazione Angeli2021. È grazie a questa sinergia che il parco tornerà finalmente a vivere, trasformandosi nuovamente in un vibrante centro di gioco, inclusione e condivisione per tutti.

L’Associazione Angeli2021 avrà il compito di gestire le aperture e la manutenzione del verde pubblico, garantendo che lo spazio sia sempre sicuro, pulito e accogliente per i bambini e le loro famiglie. Ma non solo: il loro impegno si estenderà anche all’organizzazione di laboratori dedicati ai più piccoli e alle persone con disabilità. L’obiettivo è chiaro: costruire insieme momenti preziosi di gioco, crescita e integrazione, promuovendo un ambiente dove ogni bambino, a prescindere dalle proprie abilità, possa sentirsi accolto e felice.

L’attesa per l’inaugurazione è quasi finita. L’amministrazione comunale e l’Associazione Angeli2021 comunicheranno a breve la data ufficiale, promettendo una grande festa per celebrare questa rinascita. Sarà un’occasione per restituire alla città un luogo di felicità e socialità, un piccolo ma significativo passo per rafforzare i legami comunitari e offrire ai bambini di Manfredonia lo spazio che meritano per crescere e giocare.

Lo annuncia l’Ass. Francesco Schiavone sui social