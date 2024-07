Manfredonia ri-alzati, “Tale evento potrebbe prestare il fianco a strumentalizzazioni”

MANFREDONIA RI-ALZATI Oggi, alle ore 19.30, presso la parrocchia “Sacra Famiglia” si svolgerà un’iniziativa, promossa da “Manfredonia Ri-alzati”, finalizzata a “….sostenere e vigilare l’amministrazione della cosa pubblica e indicare profeticamente scelte evangeliche”.

Tale evento-sopratutto, alla luce di quanto sostenuto pochi giorni orsono da Don Salvatore Miscio, nel quadro di un suo post esplicito, inerente le posizioni ed i ruoli, invocati dalla maggioranza politico-municipale-potrebbe prestare il fianco a strumentalizzazioni, in considerazione delle citate pretese e della delicata fase, che riguarda, direttamente, il governo della Città.

Infatti, non sfuggirà la circostanza che, sulla base di quanto emerge dalla pagina Facebook del medesimo gruppo “Manfredonia Ri-alzati”, le attività si arrestano, prima d’ora, all’anno 2021.

Così come emerge dall’immagine allegata, che, in occasione dell’assemblea del 3 novembre 2019, protagonista si rivelò Domenico La Marca. Quest’ultimo, poi,fu impegnato nel ruolo di presentatore, in coincidenza con un ulteriore incontro del 7 agosto 2020.

L’assemblea e l’incontro ebbero luogo, all’interno della stessa Sacra Famiglia.

Reputo, dunque, rischioso un approfondimento tematico di questa natura, poiché in conseguenza di quanto rilevato, la Chiesa risulta oggettivamente esposta a censure, traenti la propria origine dall’attuale contesto storico, connotato, invece, da valutazioni di carattere squisitamente politico, che dovrebbero tendere al perseguimento dell’interesse generale, rappresentato, nell’immediato, dalla nomina dei componenti la giunta.

Ugo Galli – Consigliere Comunale