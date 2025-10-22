Sport Manfredonia

Manfredonia-Real Normanna, biglietti in vendita

Redazione22 Ottobre 2025
Di seguito, i prezzi dei tagliandi per assistere al match Manfredonia-Real Normanna in programma Domenica 26 Ottobre alle ore 14:30.

SETTOREINTERORIDOTTO*
TRIBUNA CENTRALISSIMA/ ROSSA€ 23.00
TRIBUNA LATERALE/ GLU-GIALLA€ 18.00€ 15.00
GRADINATA EST€ 12.00€ 8.00
CURVA SUD/ P. COTUGNO€ 10.00€ 6.00
CURVA NORD / SETTORE OSPITICHIUSOCHIUSO
UNDER 12 GRATIS


Ai prezzi indicati vanno aggiunti i diritti di prevendita

*RIDOTTO: DONNE, UNDER 14 E OVER 75

VENDITA VIETATA AI RESIDENTI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

MODALITÀ ACCESSO UNDER 12

PRESENTARSI AI VARCHI DI ACCESSO CON DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO E ACCOMPAGNATO DA UN ADULTO IN POSSESSO DI BIGLIETTO

RIVENDITORI
TICKETONE.IT ONLINE (ACQUISTA QUI)
BAR IMPERO (Piazza Marconi 15)
BOTTEGHINO TRIBUNA VIA S.GIOVANNI BOSCO
(DA MERCOLEDì 22 A SABATO 25 – DALLE 17:30 ALLE 19:30
DOMENICA 26 – DALLE 10 ALLE 14

Area Comunicazione Manfredonia Calcio 1932 – 2025/2026

