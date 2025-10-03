Meteo
Manfredonia, rami spezzati per il vento forte. Raccomandazioni
ALLERTA METEO – VENTO
La Protezione Civile della Regione Puglia ha diramato un’allerta gialla per vento forte.
Sono previste raffiche da forti a burrasca dai quadranti settentrionali, con possibili mareggiate lungo le coste esposte.
Si raccomanda ai cittadini di:
• evitare di sostare o transitare in aree alberate e sotto impalcature, tende o strutture mobili;
• prestare attenzione alla guida;
• limitare le uscite se non strettamente necessarie in caso di condizioni avverse.
Il Comune di Manfredonia invita tutti alla prudenza e alla collaborazione.