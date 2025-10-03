Meteo

Manfredonia, rami spezzati per il vento forte. Raccomandazioni

Redazione3 Ottobre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, rami spezzati per il vento forte. Raccomandazioni

🟡 ALLERTA METEO – VENTO 🟡

📍La Protezione Civile della Regione Puglia ha diramato un’allerta gialla per vento forte.

Sono previste raffiche da forti a burrasca dai quadranti settentrionali, con possibili mareggiate lungo le coste esposte.

👉 Si raccomanda ai cittadini di:

• evitare di sostare o transitare in aree alberate e sotto impalcature, tende o strutture mobili;

• prestare attenzione alla guida;

• limitare le uscite se non strettamente necessarie in caso di condizioni avverse.

Il Comune di Manfredonia invita tutti alla prudenza e alla collaborazione.

Redazione3 Ottobre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]