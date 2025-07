[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, Quitadamo (Molo21): “Sostenuto con convinzione regolamento per l’uso di orti urbani”

Dopo il regolamento per l’istituzione dell’Osservatorio Comunale Permanente per la Legalità, che ho voluto e seguito personalmente, sin dall’inizio, con il Sindaco, approvato all’unanimità in Consiglio comunale l’8 luglio scorso, ieri abbiamo approvato un altro importante regolamento, elaborato dalla VI Commissione ‘Urbanistica e Sviluppo sostenibile’, di cui faccio parte, in collaborazione con altre commissioni consiliari.

Un regolamento che va ben oltre la semplice gestione del verde pubblico: parliamo di orti urbani, collettivi, didattici e socio-terapeutici. Strumenti concreti e partecipati, capaci di rigenerare spazi abbandonati e restituirli alla comunità come luoghi di sostenibilità, inclusione e cittadinanza attiva.

Un lavoro condiviso, che nella fase attuativa vedrà il coinvolgimento dei servizi sociali e della II Commissione Consiliare, con l’obiettivo di tradurre i principi di questo regolamento in progetti concreti e fruibili per tutte e tutti.

Con questo atto, diamo attuazione alla normativa regionale, ma soprattutto offriamo nuove opportunità di partecipazione, di educazione ambientale e benessere sociale.

Gli orti urbani non sono semplicemente appezzamenti di terra da coltivare, ma luoghi di relazione, cura e crescita condivisa, dove scuole, famiglie, associazioni e cittadini possono incontrarsi, collaborare e contribuire al miglioramento della nostra città.

Ho sostenuto con convinzione questo regolamento, come docente e come consigliera, e auspico che rappresenti solo il primo passo di un percorso più ampio di valorizzazione del nostro territorio, fondato su pratiche di sostenibilità, solidarietà e protagonismo civico.

Michelina Quitadamo – Molo21