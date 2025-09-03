[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, “Qui ci sono io”

Ieri abbiamo inaugurato in Aula Consiliare la sedia rossa. Un gesto che non è solo memoria, ma impegno quotidiano contro la violenza sulle donne.

La cerimonia si è svolta alla presenza della Presidente e dei referenti della UISP aps Foggia Manfredonia Comitato Territoriale, che hanno promosso la proposta, del sindaco, degli assessori, dei consiglieri comunali, delle forze dell’ordine e del Centro Antiviolenza. Ognuno, con la propria presenza, ha dato forza a questo segno silenzioso che resterà tra i banchi del Consiglio a ricordare le vite spezzate di tantissime donne.

La sedia rossa sarà un richiamo costante per tutti noi, un monito a non restare indifferenti e a lavorare perché nessuna donna debba più subire violenza. Sarà anche un segno che i ragazzi e le ragazze delle scuole, quando entreranno in Aula, potranno vedere e comprendere, perché la consapevolezza deve partire dai più giovani.

Ringrazio la UISP per la proposta, il Sindaco e la Giunta comunale per averla approvata e la Commissione Welfare e Pari Opportunità per aver lavorato affinché si potesse giungere a questo importante momento.

Maria Teresa Valente