Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Presidio Ospedaliero “San Camillo de Lellis” di Manfredonia. Parere favorevole all’attivazione di posti letto nel reparto di Medicina Fisica e Riabilitativa

Prosegue il percorso di potenziamento dell’offerta assistenziale di ASL Foggia nel territorio provinciale. Rilasciato parere favorevole, propedeutico all’attivazione di quattro posti letto nel reparto di Recupero e Riabilitazione Funzionale, a seguito del sopralluogo effettuato presso il Presidio Ospedaliero “San Camillo de Lellis” di Manfredonia. La verifica è stata condotta dal Dipartimento di Prevenzione e dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (SISP), alla presenza del Commissario Straordinario Antonio Nigri.

IL SOPRALLUOGO

Nel corso della verifica, i tecnici del Dipartimento di Prevenzione e del SISP hanno accertato la piena conformità ai requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi previsti dalla normativa vigente, rilasciando parere positivo al termine delle attività ispettive.

I quattro posti letto saranno attivati in un’area del Presidio già dotata di certificazione antisismica, condizione che consentirà di avviare il servizio in tempi rapidi, garantendo una risposta concreta e immediata ai bisogni riabilitativi del territorio.

UN SERVIZIO ATTESO DAL TERRITORIO

L’avvio delle attività nel reparto di Recupero e Riabilitazione Funzionale, rappresenta un passaggio significativo nel rafforzamento della rete dei servizi sanitari territoriali, ampliando l’offerta assistenziale dedicata ai pazienti che necessitano di percorsi riabilitativi. Consentirà infatti, una presa in carico più tempestiva e appropriata, contribuendo a ridurre i disagi per cittadini e famiglie che, fino ad oggi, sono stati spesso costretti a rivolgersi a strutture fuori provincia per accedere alle cure.

PALESTRA, UN VALORE AGGIUNTO

Ubicato nel Presidio Ospedaliero anche un ambulatorio, dotato di una palestra e attrezzature all’avanguardia.

L’equipe multidisciplinare, costituita da fisiatri, fisioterapisti e infermieri, è specializzata nella diagnosi, terapia e riabilitazione della disabilità in pazienti con patologie muscoloscheletriche e neurologiche. Molteplici sono le attività praticate tra cui trattamenti riabilitativi robotizzati attraverso apparecchiature di ultima generazione.

INVESTIMENTI PNRR PER IL COMPLETAMENTO DELLA STRUTTURA

Parallelamente, nell’ambito degli interventi di ammodernamento e messa in sicurezza del Presidio Ospedaliero di Manfredonia, sono stati destinati 12 milioni di euro a valere sui fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per il completamento del percorso di adeguamento e certificazione dell’intero edificio.

Si tratta di un investimento strategico che consentirà di innalzare ulteriormente gli standard di sicurezza, funzionalità ed efficienza della struttura, rafforzando il ruolo del “San Camillo de Lellis” all’interno della rete assistenziale provinciale.

“L’attivazione dei posti letto, spiega Michelina Delli Bergoli, direttore f.f. della Struttura complessa di Recupero e Riabilitazione Funzionale dei Presidi Ospedalieri (Manfredonia, Cerignola, San Severo) di ASL Foggia, si inserisce nel percorso di rafforzamento della rete assistenziale territoriale e ospedaliera, per garantire maggiore appropriatezza e continuità nei percorsi riabilitativi. In particolare, sono rivolti a pazienti in fase post acuzie, ovvero successiva a un evento acuto e finalizzata al recupero funzionale e al ritorno all’autonomia. L’obiettivo è consolidare in modo progressivo l’offerta sanitaria, assicurando standard omogenei e una risposta sempre più adeguata ai bisogni di salute della popolazione.”

Foggia, 27 aprile 2026