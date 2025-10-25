[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, pulizia dei canali e dei valloni

Giunge al termine un intervento di grande rilievo per la città.



La pulizia dei canali e dei valloni naturali rientranti nel demanio idrico, ha richiesto ben quattro mesi di lavoro, 173.574,03 euro di risorse pervenute grazie alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 750 del 29 maggio 2023 e un lavoro progettuale propedeutico all’intervento da parte degli Uffici Tecnici del Comune di Manfredonia ed in particolare dell’Ing. Francesco Damiano (R.U.P) supportato dal Geom. Marco Lombardi (D.E.C).



Gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale ed in particolare dell’Assessore all’Ambiente, Mariarita Valentino, erano quelli di dare sicurezza ai cittadini alla luce dei fenomeni meteorologici sempre più violenti a causa dei cambiamenti climatici, decoro alle infrastrutture che circondano e attraversano la città e l’eliminazione di rifiuti anche pericolosi per l’ambiente e per la salute pubblica.



Il lavoro di rimozione dei rifiuti e taglio degli arbusti infestanti che occupavano i canali ad opera dell’azienda specializzata “Daniele Ambiente srl” di Mottola, ha riguardato più di 8 km di strutture idriche e valloni naturali e ha attraversato zone densamente abitate come Lungomare del Sole, Via Di Vittorio, Via delle Ginestre, Via Ponte Lungo, Via dei Gelsi, Ponte Caduti di Nassirya, D32, SP 58, Loc. Posta del Fosso, SP 57, SS 89, Loc. La Castellana, Loc. Ripa di Sasso, Loc. Bisanti, Tratturo Pulsano e aree di interesse economico come il mercato settimanale Scaloria oltre che nelle immediate vicinanze del Palazzetto dello Sport.

“L’ auspicio -dichiara l’Ass. Valentino- è che il lavoro fatto venga preservato e le aree pulite rispettate. L’intervento reso possibile anche grazie alla preziosa intermediazione presso gli uffici della Regione Puglia del Consigliere Regionale Paolo Campo, dimostrano quanto sia importante la collaborazione tra i vari livelli di Governo per migliorare la qualità della vita dei cittadini”

Ph Matteo Nuzziello

Rita Valentino