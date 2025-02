[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, progetto rinnovo arredo sacro alla Basilica Santa Maria Maggiore di Siponto

In occasione dei 350 anni dalla dedicazione della Basilica si Santa Maria Maggiore di Siponto, su incipit del rettore Don Carmine Rinaldi, è nato il desiderio di procedere al rinnovo dell’arredo sacro della basilica e di quello della cripta sottostante, per riportarla al suo vecchio splendore. L’obbiettivo è quello di procedere all’acquisto di nuovi banchi che andranno a sostituire i vecchi che a causa del lungo tempo passato, sono diventati instabili e tarlati. Inoltre, si vorrebbe dotare la basilica di un organo, visto che ne è sprovvista. Tutto questo sarà possibile solo grazie al contributo volontario dei fedeli, devoti alla Madonna di Siponto ai quali, naturalmente, ci si rivolge per un contributo volontario, grazie al quale la basilica potrà subire un decoroso e necessario maquillage.

Chiunque voglia contribuire può rivolgersi al Rettore Don Carmine Rinaldi.

Antonio Castriotta