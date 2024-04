Manfredonia, primo giorno di mare per molti, il video

MANFREDONIA – Spiaggia Castello e Acqua di Cristo già presa d’assalto dagli amanti del mare e del sole. Oggi 14 Aprile 2024 primo giorno di mare per molti manfredoniani e turisti che vengono a Manfredonia per passare una giornata primaverile, tra un ottimo pranzo tra i tantissimi ristoranti della città, una passeggiata ed un gelato. In molti oggi hanno fatto già il primo bagno.