Manfredonia, preso il difensore esterno Cappellari

Il Manfredonia Calcio 1932 ufficializza l’accordo per la stagione 24/25 con Ivan Cappellari, difensore classe 2006.

Esterno di spinta grintoso e dotato di piedi buoni per i cross, utilizzabile anche a centrocampo, l’under cerignolano ha disputato la seconda parte dell’ultima stagione nelle fila della Primavera dell’Audace Cerignola proveniente dalla Primavera del Bari, squadra in cui ha militato da titolare anche nell’under 17 (2022/2023).

In precedenza si è distinto nei campionati giovanili con Monopoli (under 15) e Cerignola (under 16).