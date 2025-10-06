[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, presenza di topi a Monticchio. Marasco: “Intervenire”

Gentile Sindaco, Sig.ra Assessora All’Ambiente

sono Giuseppe Marasco Capogruppo Consigliere Comunale, nonché Comandante Nazionale degli Ispettori Ambientali Territoriali Forestali Ittici Zoofili del Corpo Volontari CIVILIS di Manfredonia, le scrivo per segnalare una situazione di grave disagio che sta interessando la nostra città, in particolare la presenza di topi che escono da griglie stradali nella zona di Monticchio via G. Galilei angolo via Tito Serra ed altre zone della città. Questo problema rappresenta un rischio per la salute pubblica e la sicurezza dei cittadini.

La prego di intervenire con urgenza per risolvere questo problema. Sarebbe utile effettuare un’ispezione delle griglie e delle infrastrutture cittadine per identificare le cause del problema (ratti) e attuare misure di prevenzione e controllo.

La ringrazio anticipatamente per l’attenzione e l’intervento. Sono disponibile per fornire ulteriori informazioni o collaborare per risolvere il problema.

(due foto allegate) inviata tramite pec e protocollata al n° 53204.

Cordiali saluti, in fede firma.

Manfredonia lì 06. Ottobre 2025