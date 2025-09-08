[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, piano strategico di riqualificazione dei quartieri: inizia la fase di partecipazione

L’amministrazione comunale è felice di comunicare l’inizio della fase di partecipazione del Piano Strategico di Riqualificazione Urbana dei Quartieri, con l’obiettivo di migliorare la qualità degli spazi pubblici, attraverso interventi di street art, urbanistica tattica ed elementi innovativi di arredo urbano.

Realizzazione di murales, installazioni artistiche e progetti di street art ball saranno in grado di riqualificare aree urbane oggi trascurate o sottoutilizzate con colori e innovazione.

Il percorso sarà caratterizzato da momenti di partecipazione: cittadini e cittadine, associazioni, istituti scolastici, parrocchie e quanti vorranno partecipare, saranno protagonisti con idee, proposte e suggestioni, rafforzando così il senso di appartenenza e il legame con la nostra comunità.

Il Sindaco Domenico La Marca: “Vogliamo riportare vitalità nei nostri quartieri, trasformando spazi grigi in luoghi accoglienti, colorati e vissuti dalla comunità. Una comunità in grado di rigenerarsi non solo fisicamente, ma anche socialmente e culturalmente, attraverso l’arte e la progettazione condivisa al fine di compiere un passo concreto verso una città più inclusiva, creativa e sostenibile, dove la bellezza diventa leva di rinascita e orgoglio civico”.

L’assessore alla Pianificazione e Rigenerazione Urbana, avv. Giovanni Mansueto: “Immaginiamo strade, scale, piazze e muri diventare tele urbane, punti d’incontro e nuovi luoghi da vivere. Immaginiamo di ridare voce alla nostra comunità, rigenerando non solo luoghi, ma soprattutto relazioni, fiducia, identità. Immaginiamo una nuova rete urbana viva, in grado di creare trame urbane, sociali e culturali, trame di colori in grado di generare battiti di quartieri. Immaginiamo una comunità protagonista di un percorso partecipato che unisca arte urbana, cultura ed inclusone sociale”.

Vuoi Riqualificare il Tuo Quartiere ? Hai già un’idea ?

Partecipa al cambiamento del Tuo Quartiere e scrivi un’e-mail a assessore.urbanistica@comune.manfredonia.fg.it

segnalando idee e suggestioni connesse a luoghi e aree degradate che necessitano di essere riqualificate.