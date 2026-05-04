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Manfredonia, Rotice a IlSipontino: “La città è unita”
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Manfredonia, Rotice a IlSipontino: “La città è unita”
“Quest’estate abbiamo deciso di ripartire con un progetto nuovo e la classifica ci ha dato ragione: abbiamo fatto più punti che negli anni passati e sicuramente ne potevano essere di più. Ce lo meritavamo, ma il calcio è anche questo” così il patron del Manfredonia Calcio Rotice a IISipontino.
“La città è unita, questo è il messaggio più bello: il Manfredonia Calcio ci tiene tutti assieme. Ora tutti insieme possiamo crescere”.