Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, Mansueto: “Approvato il nuovo piano casa”

Approvato il “Nuovo Piano Casa”

Sono felice di comunicare che nella seduta di consiglio comunale del 29 aprile è stato approvato il “Nuovo Piano Casa”, recependo le finalità della legge regionale n. 36/23 e s.m.i., così da incentivare la riqualificazione urbana e la modernizzazione del patrimonio edilizio esistente, con particolare attenzione alla sostenibilità e all’efficienza energetica degli edifici.

Si tratta di un provvedimento tanto atteso, poiché gli interventi di ristrutturazione edilizia (in caso di ampliamento fino al 20 %, mentre in caso di demolizione e ricostruzione fino al 35%) miglioreranno la qualità abitativa, urbana e la sicurezza degli immobili.

Di particolare importanza sono le previsioni dirette a promuovere e sostenere l’edilizia residenziale sociale nonché le previsioni di destinare la monetizzazione degli standard derivanti dai casi di demolizione e ricostruzione per la realizzazione di interventi di attrezzamento o riqualificazione di aree a verde urbano, forestazione e rinaturalizzazione nei comparti CA1, CA2, CA3, CA4, CA5, CA9 e CB3.

Ritengo altresì che questo provvedimento può rappresentare un volano per l’economia locale, in grado di stimolare la ripresa del settore dell’edilizia, con nuova linfa per i professionisti, favorendo altresì la creazione di nuove opportunità di lavoro.

Ringrazio per l’impegno, la professionalità e la dedizione l’Ufficio Tecnico del Comune di Manfredonia grazie al quale è stato possibile raggiungere questo risultato.

Giovanni Mansueto – Assessore Comune di Manfredonia