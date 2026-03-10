[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, Pezzella al quotidiano l’Attacco: “Alleno ragazzi straordinari”

“Se potessi tornare indietro, ripartirei con questo organico sin dal ritiro. Oggi avremmo diversi punti in più. Alleno ragazzi straordinari” così mister Gigi Pezzella sulle colonne de L’Attacco in un articolo a firma di Libera Scirpoli.

Ma c’è qualche rimpianto: “Abbiamo perso diverse partite nel finale di gara e ci sono stati torti arbitrali che hanno inciso: quelli sono punti che sul campo avevamo conquistato…”

Il Manfredonia domenica è atteso dal difficile compito casalingo: arriva la Paganese che fino allo scorso turno ha dominato il campionato.

“Ci aspettano otto finali, ma lo saranno per tutti” dice il tecnico campano “Questo è un campionato equilibrato e credo che molti verdetti arriveranno solo all’ultima giornata”.