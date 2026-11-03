Manfredonia, Petito a TeleSveva: “Ora dobbiamo migliorare il rendimento in trasferta”
Manfredonia, Petito a TeleSveva: “Ora dobbiamo migliorare il rendimento in trasferta”
“Quella di ieri è stata una partita difficile, l’espulsione ci ha aiutato. L’assenza del pubblico pesa, ci teniamo molto al nostro pubblico. Le vittorie sono anche per loro” così Petito a TeleSveva durante la trasmissione SuperMarioSport.
Rendimento interno da primato e rendimento esterno da retrocessione: “In casa siamo molto forti, ci sentiamo forti al Miramare. Ma dobbiamo migliorare in rendimento in trasferta”.
Il girone H di Serie D dopo l’esperienza a Sassuolo: “Manfredonia è una bella realtà, sono stato accolto benissimo. Per me è diventato tutto facile”.
La prossima contro il Real Aversa, in vero test per i sipontini? “Sicuramente tutte le trasferte sono test importanti, faremo di meglio per vincere”.