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Manfredonia, pesca sportiva e inclusione con il progetto “Orizzonti”

Domenica 11 ottobre si è tenuto l’evento del progetto “Orizzonti – Pesca sportiva e inclusione”, promosso dall’ASD Pesca Senza Barriere.



Domenica 11 ottobre, presso la Lega Navale – Sezione di Manfredonia, si è tenuto l’evento del progetto “Orizzonti – Pesca sportiva e inclusione”, promosso dall’ASD Pesca Senza Barriere.

“Orizzonti” nasce come un percorso dedicato ai ragazzi con disabilità, con l’obiettivo di promuovere inclusione sociale, crescita personale e benessere psicofisico attraverso la pratica sportiva della pesca.

Davanti alla platea delle ragazze e dei ragazzi che hanno preso parte al progetto, sono intervenuti Francesco Impagnatiello e Pietro Castriotta di Pesca Senza Barriere illustrando le varie tecniche di pesca adoperate nel corso del progetto, in particolare per seppie, polpi e orate, Lorenzo Di Candia, Presidente della Lega Navale Italiana Sezione di Manfredonia, Maria Grazia Prencipe, Presidente di Anfass Manfredonia.

Fondamentale è stata l’ospitalità e la disponibilità logistica ed operativa della Lega Navale, in particolare nella persona del Presidente Di Candia.

Il progetto si è concretizzato anche con attività preliminari di pesca che hanno consentito ai partecipanti di mettere in pratica le varie tecniche e di uscire in mare, superando così le avverse condizioni metereologiche che, nella giornata domenicale, non hanno consentito attività in esterna.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di rendere la pesca sportiva un’attività sempre più accessibile e inclusiva, favorendo la partecipazione di persone con disabilità, soggetti in condizioni di fragilità e persone con neurodivergenze. Una giornata nella quale il mare non sarà soltanto lo scenario della competizione, ma anche un luogo di incontro, autonomia e condivisione.

La pesca sportiva, attraverso tecnica, concentrazione, pazienza e capacità di controllo, può infatti diventare un’occasione di relazione e crescita personale. Da qui l’idea di utilizzare questa disciplina per abbattere barriere fisiche e culturali e permettere a tutti di vivere un’esperienza sportiva concreta.

“Orizzonti” è stato reso possibile grazie al sostegno della Regione Puglia, in collaborazione con Lega Navale Italiana Sezione di Manfredonia, Anffas Manfredonia, UISP aps Foggia Manfredonia Comitato Territoriale.