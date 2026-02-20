CarnevaleManfredonia

Manfredonia, per la Notte Colorata musica fino alle 2 di notte

Manfredonia, per la Notte Colorata musica fino alle 2 di notte

Il sindaco di Manfredonia ha ordinato alle attività commerciali abilitate alla vendita e alla somministrazione di alimenti e bevande ubicate in tutto il territorio cittadino

Il divieto di intrattenimento musicale e diffusione sonora, in locali chiusi o all’aperto, in
pertinenze o su aree in concessione comunale, dalle ore 02.00 alle ore 9:00 del giorno 22
febbraio p.v. in concomitanza dello spettacolo musicale che si svolgerà in Piazza Papa
Giovanni XXIII a partire dalle ore 21:00 del 21 febbraio, fermo restando che le suddette attività
di intrattenimento musicale debbano essere oggetto di S.C.I.A. o autorizzazione ai sensi
dell’art 69 del TULPS nel rispetto delle disposizioni della L.R. n. 24/2015 art. 41 c.2.

