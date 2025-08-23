Manfredonia, osserva ragazza e si masturba: città sotto shock

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Orribile episodio avvenuto a Manfredonia nella notte di Venerdì 22 Agosto, nei pressi di Via della Croce. Una giovane ha notato la presenza di un ragazzo che, dopo averla osservata da lontano per lunghi attimi, si è poi masturbato tentando di nascondersi dietro le auto lì presenti.

Secondo le testimonianze, la ragazza aveva lasciato la sua auto appena parcheggiata per attendere gli amici, quando avrebbe notato la presenza dell’individuo che, dopo aver fatto il giro del palazzo, ha compiuto il folle ed impensabile gesto.

Le ricerche sono state immediatamente avviate dopo la segnalazione, e chiunque abbia informazioni sull’accaduto o sull’eventuale responsabile è invitato a rivolgersi alla redazione.